Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde düzenlenen “En Hızlı Benim” atletizm yarışması, 2013-2018 doğumlu kız ve erkek sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde gerçekleştirilen yarışmaya tam 480 sporcu katıldı.DENİZLİ (İGFA) - Yarışma boyunca komplekste büyük bir heyecan yaşanırken, sporcular kadar aileleri de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya da minik sporcularla yakından ilgilenerek onların heyecanına ortak oldu. Sporun küçük yaşta benimsenmesinin önemine vurgu yapan Sarıkaya, yarışmanın sadece bir yarıştan ibaret olmadığını, aynı zamanda geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Şampiyonlara bisiklet ödülü

Çekişmeli geçen yarışmaların sonunda 72 sporcu, büyük bir başarıya imza atarak dereceye girmeyi başardı. Yarışmanın sonunda düzenlenen ödül töreninde kazanan sporcular madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken, birincilik kürsüsüne çıkan minikler bisiklet sürpriziyle mutluluklarını ikiye katladı.