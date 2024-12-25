Gıda üretiminde aşırı tarım ilacı kullanımı, kamuoyunda ciddi bir endişeye yol açıyor. Pestisit kalıntıları, sağlık açısından büyük riskler taşıyor. Özellikle organ nakli olan bireyler, çocuklar ve hamileler bu tehlikeden en çabuk etkilenen gruplar arasında yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, pestisit kalıntılarının sadece sebzelerle sınırlı olmadığını, bakliyat, et, süt ve yumurta gibi çok çeşitli gıdalarda da pestisitlere rastlanabileceğine dikkat çekiyor. Erk; “Halkımız bu konuda bilinçli olmalı, ne yediğini iyi bilmelidir. Aynı zamanda, yetkililerin denetimleri artırması şarttır. Pestisit kalıntıları, başta organ nakli hastaları olmak üzere birçok kişi için ciddi bir tehdit oluşturuyor.”

Beslenmemizdeki Pestisitlerin Etkileri

TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, pestisitlerin beslenmemize olan etkilerini ayrıntılı bir şekilde açıklıyor.“Pestisitler, tarım ürünlerini zararlılardan korumak ve verimliliği artırmak için kullanılan kimyasallardır. Ancak bu kimyasallar, doğrudan sağlığımıza zarar verebilecek kalıntılar bırakabilir.”

Pestisitlerin En Çok Bulunduğu Besinler

Sebze ve Meyveler: Elma, çilek, domates, biber ve ıspanak gibi ince kabuklu ya da yüzeyi pürüzlü olan ürünler daha fazla pestisit tutabilir.

Tahıllar ve Baklagiller: Buğday, pirinç, kuru fasulye ve nohut gibi ürünler pestisitlere maruz kalabilir.

Hayvansal Gıdalar: Hayvan yemlerindeki pestisitler, et, süt ve yumurtaya bulaşabilir.

Pestisitlerin Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Uzun süreli ve yoğun pestisit maruziyeti, şu sağlık sorunlarına neden olabilir:

Hormonal düzensizlikler

Sinir sistemi hasarı

Kansere yol açabilecek toksik etkiler

Üreme bozuklukları

Özellikle çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olan (organ nakli olanlar) bireyler bu etkilerden daha fazla zarar görebilir.

Pestisit Maruziyetini Azaltmak İçin Pratik Öneriler:

Diyetisyen Aydın, pestisitlere maruziyeti azaltmak için şu adımları öneriyor:

Sebze ve meyveleri bol suda yıkayın, sirkeli veya karbonatlı suda bekletin.

Kabukları soyulabilen ürünlerin kabuklarını soyun.

Organik sertifikalı ürünleri tercih edin.

Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeye özen gösterin.

TBV Başkanı Timur Erk: Tarım politikaları gözden geçirilmeli, toplumsal bilinçlendirme çalışmaları ve denetimler arttırılmalı”

TBV Başkanı Timur Erk: “Pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için bireysel önlemler yeterli olmayabilir. Bu nedenle, pestisit kullanımını azaltmaya yönelik tarım politikalarını desteklemek ve kamuoyunda bu konuda bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek büyük önem taşıyor. Pestisitlerde doz çok önemlidir, bunun hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hem bilinçlendirme hem denetim çalışmaları yapılmalıdır.” dedi.