İslam ve Hristiyan camiasının önemli ismi Meryem Ana’nın hayatı Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde, Efes Antik Kenti'nde ve Meryem Ana’nın evinde Bursalı Mediha Cambaz Gelinlik projesi ile yeniden canlandırıldı. Meryem Ana’nın 250 bin dolarlık kıyafeti, tarihi bir kez daha yaşattı.BURSA (İGFA) - Hristiyanlık ve Müslümanlık için oldukça önemli bir figür olan Meryem Ana’nın orijinale yakın 250 bin dolar maliyetli kıyafetini yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda tasarlayan ve oldukça tutkulu ustalardan oluşan Mediha Cambaz Gelinlik ekibi sanat, tarih ve zanaatın görkemli buluşmasıyla unutulmaz bir iz bıraktı.

Mediha Cambaz Gelinliğin yaratıcı tasarımcısı Özge Cambaz ve Meryem Ana’yı canlandıran Hollandalı model Eden Loopstra ve ‘Meryem Ana’ kitabının yazarı Tarihçi Yazar Serkan Urgancı, projeyle ilgili bilgi verdiler.

Meryem Ana’yı canlandıran model Eden Loopstra, bu projede yer almanın unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti.

Meryem Ana’yı canlandırarak tarihin büyüleyici atmosferini deneyimlemenin tarif edilemez bir duygu olduğunu kaydeden model Loopstra, böylesine anlamlı bir projede yer almaktan onur duyduğunu ve Mediha Cambaz Gelinliğin zarif tasarımları sayesinde bu deneyimin daha da özel hale geldiğini söyledi.

MEDİHA CAMBAZ GELİNLİK, MERYEM ANA’NIN KIYAFETİNİ TASARLADI

Meryem Ana’nın hayatını oldukça iyi bildiğini ifade eden model Eden Loopstra, “Onun yaşadığı zorlukları ve hayatındaki fedakârlıkları düşünmek bile insanı derinden etkiliyor. Meryem Ana’nın orijinaline sadık bir şekilde hazırlanan kıyafeti giymek ise ayrı bir gurur kaynağıydı. Bu kıyafeti tasarlayan Mediha Cambaz Gelinlik ekibine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten unutulmaz bir deneyimdi" diye konuştu.

MERYEM ANA KIYAFETİNİN HAZIRLIĞI 6 AY SÜRDÜ... ORİJİNALE YAKIN KIYAFET 250 BİN DOLARA MAL OLDU

Tarihe tanıklık eden proje fikrinin yaratıcısı Özge Cambaz, Mediha Cambaz Gelinlik olarak, tarihi ve kültürel değerlere her zaman büyük önem verdiklerini ve bu değerleri hatırlatan projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, Meryem Ana’nın hayatını konu alan bu özel projeye 6 aydır büyük bir titizlikle hazırlandıklarını belirtti.

Meryem Ana’nın orijinal kıyafetinden ilham alarak hazırladıkları elbise ve pelerinin 3 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu ve 250 bin dolar, yaklaşık 9 milyon liraya mal olduğunu açıkladı.

Tasarımcı Özge Cambaz, bu kıyafette el dokuması saf Bursa ipeği, İtalyan el yapımı ipek tül danteller ve 24 ayar altın işlenmiş detaylar kullanıldığını paylaştı.

Meryem Ana’nın orijinale yakın kıyafetindeki her bir detay, geçmişe duyulan derin saygıyı ve Mediha Cambaz Gelinliğin zanaata olan bağlılığını yansıtıyor.

TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ, GLOBAL MODA DÜNYASINA TAŞINIYOR

Amaçlarının Mediha Cambaz Gelinliği, gelinlik modasında yalnızca bir marka değil, bir sanat evi olarak konumlandırmak olduğunun altını çizen Tasarımcı Özge Cambaz, “Hierapolis ve Efes gibi dünya mirası mekanlarla Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve tasarım gücünü global moda dünyasına taşımak istiyoruz. Bu projeyle sadece tarihsel bir hikaye anlatmıyoruz, aynı zamanda yeni nesil tasarımlarla geleceğe iz bırakıyoruz" diye konuştu.

TARİHÇİ YAZAR URGANCI: İNANÇ TURİZMİ HER FIRSATTA DESTEKLENMELİDİR

İnanç turizmini destekleyecek projelere ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Meryem Ana kitabının yazarı Serkan Urgancı, Mediha Cambaz Gelinliğe bu projeyi maneviyatı yüksek, kültürel alanlarda gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

Meryem Ana ve Anadolu ilişkisinin anlatıldığı her projenin oldukça değerli olduğuna dikkat çeken Urgancı, “Hristiyanlık açısından Anadolu toprakları çok kıymetlidir. Hristiyanlığın en kutsal ikinci karakteri olan Meryem Ana’nın evi Selçuk’ta, İncil’de geçen yedi kilisenin tamamı Anadolu ve Ege bölgesindedir. Bizim, her fırsatta inanç turizmini destekleyecek projelere ihtiyacımız var. Mediha Cambaz Gelinlik firması da duyulması için ellerinden geleni yapıyorlar, bu nedenle bu firmaya son derece müteşekkirim.” dedi.

Meryem Ana’nın yalnızca Hristiyanlık için değil, Müslümanlık içinde oldukça önemli olduğunu vurgulayan tarihçi yazar Urgancı, “Kur'an-ı Kerim'de geçen tek kadın ismi Meryem’dir. 32 yerde geçer. Kur'an-ı Kerim, Meryem Ana’yı iffetinden ötürü rol model kadın olarak gösterir” dedi.

MERYEM ANA HİERAPOLİS’E GELDİ Mİ?

Tarihçi Yazar Serkan Urgancı, Meryem Ana’nın Hierapolis’e gelip gelmediğinin tarihsel olarak bir kanıtı olmadığını fakat Antik güzergah içerisinde bu yolun kral yolu olduğunu ve Efes’e kadar gittiğini söyledi. Yazar Urgancı, Meryem Ana’nın Kudüs’ten yola çıkarak Efes’e gittiğini ve giderken Hierapolis’i kullandığını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Mediha Cambaz Gelinlik tarafından hazırlanan Meryem Ana’nın orijinale yakın kıyafeti, yapılacak lansman sonrasında müzede sergileneceği öğrenildi.