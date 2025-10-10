Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle izin belgesinin niteliği netleştirildi, denetim süreçleri sıkılaştırıldı ve devremülkler kapsam genişletildi.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 28 Aralık 2023 tarihli Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Yönetmeliğini güncelledi.

İZİN BELGESİNİN NİTELİĞİ TANIMLANDI

Buna göre yönetmeliğe yeni eklenen 5/A maddesiyle izin belgesi, yalnızca konutun turizm amaçlı kiralanmaya uygunluğunu gösteren bir belge olarak tanımlandı. Belge, binadaki sadece izin verilen bağımsız bölümü kapsıyor ve konutun asli fonksiyonunu (oturum) değiştirmiyor. İzin belgesi, imar planı değişikliklerine dayanak oluşturmuyor veya Kıyı Kanunu gibi mevzuatlarda hak sağlamıyor. Bu, kiralamaların yasal sınırlar içinde kalmasını sağlıyor.

DENETİM VE EKSİKLİK SÜREÇLERİ DETAYLANDIRILDI

İzin belgeli konutların belge düzenlenmesinden itibaren en az 2 yılda bir denetleneceği belirtilirken, ilk denetimde evrak kontrolü yapılacağı, eksikliklerde 30 gün süre verileceği kaydedildi. Uygunluk sağlanırsa fiziki denetim uygulanacak ve eksikliklerde 15 gün süre tanınacağı belirtildi. İkinci denetimde de giderilmeyen eksiklikler için idari para cezası ve yeniden 15 gün süre öngörülecek. Üçüncü denetimde iptal devreye girecek. Ayrıca, denetim tarihinin bildirilmesine rağmen konuta erişim engellenirse ceza uygulanacak.

Öte yandan değişiklikle birlikte devremülkler de denetim kapsamına alındı.

6. maddede, geçici izinli konutlara ek olarak devremülkler eklendi. Maddeye, banyoda havlu yanında “kiraya veren, site veya apartman yönetimi kuralları ile binadan çıkış yollarını gösteren bilgilendirme kartı” zorunluluğu eklendi. Yangın söndürücü ve duman dedektörü şartları netleştirildi; izin belgesi örneği yerine numarası yeterli sayıldı.

Ayrıca konut tabelasında “TURİZM AMAÇLI KONUT” ibaresi ve denetim bilgisi zorunlu hale getirildi.