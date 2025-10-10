Malatya Büyükşehir Belediyesi, çevresel farkındalık ve sürdürülebilir yaşam ilkeleri doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. “Her Ev Bir Atölye” adıyla başlatılan proje kapsamında, vatandaşlara yönelik olarak bitkisel atık yağların geri dönüşümüyle ilgili uygulamalı eğitimler verildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından uygulanan projede Şehit Fevzi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlara verilen eğitimde bitkisel atık yağların geri dönüşümü anlatılarak, uygulama aşamaları gösterildi.

“Her Ev Bir Atölye” adıyla başlatılan proje kapsamında verilen eğitimler, evsel kaynaklı bitkisel atık yağların kaynağında azaltılması, çevreye zarar vermesinin önlenmesi, bu atıkların yeni ve faydalı bir ürüne dönüştürülerek geri kazanımının sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Eğitimlere katılanlara Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Yaşam ilkeleri de detaylı bir şekilde anlatıldı.

Eğitimlerde vatandaşların dikkatini en çok çeken uygulama ise atık yağların jel sabuna (Arap sabunu) dönüştürülmesi oldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından uygulanan proje eğitimlerine katılan Şehit Fevzi Mahalle sakinleri gerek teorik olarak gerekse de uygulamalı olarak verilen eğitimden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.