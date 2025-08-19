Çanakkale Çan 75. Yıl Murat Köse İlkokulu Okul Müdürü Turhan Çokgezer, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12 Ağustos 2025 tarih ve 128966 sayılı Çanakkale Valliliğine gönderdiği atama emri ile Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne asalet atanan Turhan Çokgezer, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezunu olup Çan'ın Zeybekçayır köyünden olmakla, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mesleğe 1997 yılında İstanbul Beykoz ilçesinde Fatin Hoca İlköğretim Okulunda öğretmen olarak başlayan Turhan Çokgezer, 2001 yılında Çanakkale Çan Danapınar İlkokulu'na öğretmen olarak atandı. Ve Çan ilçesinde birçok okulda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2011 yıldan bugüne Çan ilçesinde İstiklal İlköğretim Okulu, Atatürk İlkokulu ve 75. Yıl Murat Köse İlkokulu'nda Okul Müdürü olarak görev yaptı.

28 yıllık görev süresi boyunca öğrencileri ve velileri ile iletişimi güçlü etkileşimler oluşturan Turhan Çokgezer'in İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanması hem ilçede hem de öğrencilerde sevinç yarattı.