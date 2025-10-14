Bursa'da Nilüfer Belediye eski Başkanı Turgay Erdem’in avukatı Deniz Baykal, sosyal medya hesabından Erdem’in dostlarına selamını ileterek, “Bana güvensinler, ben onları mahcup edecek hiç bir iş ve işlem yapmadım. Elbette gerçekler ortaya çıkacak” mesajını paylaştı. Baykal, süreci takip edeceklerini ve aydınlık bir geleceğe inandıklarını vurguladı.BURSA (İGFA) - Avukat Deniz Baykal’ın paylaşımı, Nilüfer Belediye eski başkanı Turgay Erdem’in 10 Ekim 2025 tarihinde Bursa merkezli rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası kamuoyuna yönelik ilk doğrudan mesaj olarak dikkat çekti.

Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Üzerimize düşeni yaptık, daha da yapacağız. Turgay Erdem başkanın tüm dostlara selamı var” diyerek, Erdem’in masumiyetini savundu ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde ilerlemesini beklediklerini belirtti.

Paylaşımında, “Süreci takip edeceğiz. Saygı ve sevgiyle aydınlık gelecekte buluşacağız” diyen Baykal, Erdem’in dostlarının güvenini sarsacak bir durum olmadığını ifade etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamaya göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 22 şüphelinin gözaltına alınmış, 15 şüpheli tutuklanırken, 7’sine adli kontrol kararı verilmişti. Bir şirkete kayyum atanırken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdüğü kaydedilmişti.