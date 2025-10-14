MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında Alevi-Sünni kardeşliğini vurgulayarak, Cemevlerinin ibadethane olarak tescili için cesur adımlar atılması gerektiğini belirtti. Gazze’deki ateşkesi desteklediğini, ancak İsrail’in hesap vermesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’e sert eleştiriler yöneltti. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinde sorumlu dil çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık Meclis grup toplantısında Türk siyasetinin temel sorunlarını kibirli narsistler, işgüzar gevezeler ve bencil muhterisler olarak sıraladı.

Türk siyasetinin kibir, işgüzarlık ve bencillikle mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Eğri siyasetin doğru omurgasını inşa etmek için teşhisteki isabeti tedavideki maharetle bağdaştırmalıyız. İnsan Allah’ın en büyük ayetidir. Halka hizmet Hakk’a hizmettir.” diyerek empati, samimiyet ve dayanışmanın siyaset için vazgeçilmez olduğunu, ideolojik manipülasyonlara karşı durulması gerektiğini söyledi.

ALEVİ-SÜNNİ KARDEŞLİĞİ VE CEMEVLERİ

Alevi İslam inancına mensup vatandaşların sorunlarını kendi sorunları olarak gördüğünü belirten Bahçeli, “Hepimiz Müslüman Türk milletiyiz. Cami ne kadar bizimse Cemevi de bizimdir. Cemevinin ibadethane olarak tescili için engelleri kaldıracak irade cesaretini sergilemeliyiz” dedi. Hacıbektaş’taki Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi’nin açılışını örnek göstererek, “Edep ve hürmet mektebi orada kurulacak, kardeşlik ocağı aşk ve ahlakla körüklenecek” ifadesini kullandı.

GAZZE ATEŞKESİ VE İSRAİL’E TEPKİ

Gazze’de 10 Ekim 2025’te başlayan ateşkesi memnuniyetle karşılayan Bahçeli, “Ancak İsrail’in soykırım suçu cezasız kalamaz. 67 bin 173 mazlumun canı alındı. Gazze, Filistin halkının vatanıdır” dedi. Mısır’daki “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ni desteklediğini, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu vurguladı. Türkiye’nin arabuluculuk rolünden gurur duyduğunu, Uluslararası Görev ve İstikrar Gücü’nde yer almasının bölgesel huzura katkı sağlayacağını belirtti.

CHP’YE SERT ELEŞTİRİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye’yi kötülediğini savunan Bahçeli, “Türkiye’mizi ayaklar altına alması gayri milli ve gayri ahlakidir. Yazıklar olsun” dedi. Özel’in Brüksel’deki konuşmalarını ve Nobel Barış Ödülü’nü alan Venezuelalı muhalif lideri kutlayan CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı eleştirerek, “Atatürk’ün kemikleri sızlıyor. CHP’de erdem kayboldu, yabancı beslemesi anlayış yuvalandı.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE SORUMLU DİL ÇAĞRISI

“Terörsüz Türkiye” hedefinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarının sonuna yaklaşıldığını belirten Bahçeli, “41 yıllık bölücü terör sorunu bir günde çözülemez, ancak sorumlu dil kullanmalıyız. Şehitlerimize ‘ceset’ demek doğru değil, onlar kahramanlarımızdır” dedi.

Maksimalist taleplerden ve suçlayıcı üsluptan kaçınılmasını isteyen Bahçeli, 27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir teklifin hükmü olmadığını belirterek, 2026 yasama yılında sosyal ve ekonomik reformların hızlanacağına inandığını, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini vurguladı ve “Milletimizin aşına aş, işine iş, refahına refah eklemek görevimiz. Askeri hastanelerin devreye girmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.