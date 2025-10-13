Bursa'da CHP’li siyasetçi Gürhan Akdoğan, partisinin Bursa İl Başkanlığı olağan kongresinde aday olacağına dair kamuoyunda çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Akdoğan, örgüt talebiyle gelen adaylık önerisini değerlendirdiğini, ancak kısa sürede etkin bir kadro oluşturmanın zorluğu ve örgütün gerçek talebini tespit etme imkânının bulunmaması nedeniyle bu dönem aday olmayacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa'da bir dönem CHP İl Başkanlığı'nın yanı sıra milletvekili ve büyükşehir belediye başkanlığı adaylıkları da bulunan Gürhan Akdoğan, CHP Bursa İl Başkanlığı'nın gerçekleştireceği olağan genel kurula aday olacağı yönündeki haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Akdoğan, partiye emek vermiş bir grup arkadaşının, mevcut il yönetiminin tabanı dikkate almayan, ilçe örgütleri arasında bağ kuramayan ve kent sorunlarında etkisiz kalan tutumuna karşı yeni bir paradigma önerisiyle kendisine adaylık teklifinde bulunduğunu belirtti.

Önerinin kendisini onurlandırdığını ifade eden Gürhan Akdoğan, birkaç gün süren değerlendirme sürecinde birçok siyaset arkadaşının görüşünü aldığını ve adaylığın topluma ve partiye katkısını sorguladığını aktardı.

“KISA SÜREDE ETKİN KADRO OLUŞTURMAK MÜMKÜN DEĞİL”

2004 yılında 38 gün kala kabul ettiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı gibi görevlere her zaman hazır olduğunu, ancak bugünkü koşullarda güçlü bir örgüt için uzun süreli hazırlık gerektiğini vurgulayan Gürhan Akdoğan, “Erdemlilik, emek, yetkinlik, üretkenlik, ideolojik duruş ve ortak akılla hareket eden, ilçe örgütlerini önemseyen, kent rantına karşı mücadele eden bir yapı gerekir. Bu kadroyu kısa sürede oluşturmak mümkün değil” dedi.

Örgütün gerçek talebini tespit etme zamanı olmadığını, kişisel hırslar yerine örgütün başarısının öncelikli olduğunu belirten Akdoğan, örgütün “gerçek partililerden” oluşan talebinin belirleyici olduğunu ifade ederek, bu talebi de kısa sürede ölçme imkânı bulunmadığını söyledi. “İmza toplama veya güç gösterisi değil, örgüt vicdanında talep edilmek önemlidir” diyerek, kazanma odaklı delege hesaplarına bakmadığını vurgulayan Akdoğan, “Bana güç veren zaferlerim değil, yaşamımdaki yenilgilerimdir” diyerek mücadele anlayışını ifade etti.

SİYASAL DURUŞ: “ATATÜRK İLKELERİNDEN TAVİZ YOK”

Gürhan Akdoğan, açıklamasında siyasal duruşunu da netleştirdi.

Atatürk ilke ve devrimlerinden vazgeçerek umut olunamayacağını belirten Akdoğan, "Ülkemizde ilkesizlik ilke, kuralsızlık kural haline geldi. Hukuk ve adalete güven yok oldu, finans kapital siyasete egemen. Rantiyeciler, mafya bozuntuları ve kenti yağmalayanlarla mücadele devam edecek” dedi. CHP’nin sahibinin makamlar değil, Atatürk ilkelerine bağlı seçmenler olduğunu vurgulayan Akdoğan, siyasal yaşamda erdemliliğin, şeffaflığın ve dürüstlüğün önemine dikkat çekerek, “Siyaset, sermaye, cemaat ve çıkar bağlarından arındırılmalı. Tüccar siyaset anlayışına son verilmeli. Toplam kalite, siyasette ve kamu yönetiminde temel ilke olmalı” dedi.

Akdoğan, neo-liberal politikaların ve son 23 yıllık AKP iktidarının toplumu yozlaştırdığını, CHP’nin de bu olumsuzluklardan etkilendiğini belirterek, “Sorgulamayan, biat eden anlayışlarla bir yere varılamaz. Cesur bir kez, korkak bin kez ölür” diyerek, dalkavuklara ve güce tapanlara karşı duruşunu ortaya koydu.

Yazılı açıklamasında aday olmayacağını açıklayan CHP'li Gürhan Akdoğan, mücadele kararlılığını vurgulayarak, “Ben Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, lâikim, anti-emperyalistim, tam bağımsız Türkiye’den yanayım. Terörün, yobazların, hırsızların düşmanıyım. Partimizin tüm süreçlerinde aktif rol alacağız. CHP’nin geleceğe taşınması için çalışmaya devam edeceğim. Bursa’da ve genelde ilkesel mücadelemiz sürecek" görüşlerine yer verdi.