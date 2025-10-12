Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkan Adayı Berna Pamukçu, 19 Ekim’de gerçekleştirilecek 39. Olağan İl Kongresi öncesinde seçim çalışmaları kapsamında Pazaryeri İlçesi’ni ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - CHP Pazaryeri İlçe Başkanı Metin Polat, Kadın Kolları Başkanı Sibel Gürel Uslu, Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Yağan, İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak, Belediye Meclis Üyesi Remzi Ataman ve partililer tarafından karşılanan Berna Pamukçu ziyaretinde CHP’nin Bilecik’te daha güçlü bir örgüt yapısına kavuşması için birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

İlçe örgütüyle samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Pamukçu, “Bu seçim yalnızca bir başkanlık seçimi değil, partimizin geleceği için bir dönüm noktasıdır. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız” diyerek destek istedi.

Ziyareti boyunca partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Berna Pamukçu, Pazaryeri örgütü üyelerinden tam not aldı. İlçe teşkilatı üyeleri, Pamukçu’ya seçim sürecinde başarılar dileyerek kongreye birlik mesajlarıyla katkı sunacaklarını ifade etti.

Pamukçu’nun ziyaretinin ardından CHP Pazaryeri İlçe Örgütü’nde seçim heyecanı ve motivasyonu daha da arttı.