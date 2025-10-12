CHP Edirne İl Başkanı Oğuz Saç, şehrin su krizini siyasi malzeme yapanları eleştirerek, “Edirne, siyasi hesapların oyuncağı değildir” dedi. Belediye Başkanı Filiz Gencan’ın çözüm odaklı çalıştığını vurgulayan Saç, Süloğlu hattının yenilenmesinin kalıcı çözüm olacağını belirterek DSİ’ye çağrı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin ciddi su kriziyle mücadele ettiğini belirten CHP İl Başkanı Oğuz Saç, bu zor dönemde çözüm için gece gündüz çalışan belediye ekiplerinin emeklerini görmezden gelip, vatandaşla belediyeyi karşı karşıya getirmek amacıyla süreci siyasi hesaplarla manipüle eden bazı çevreleri üzülerek izlediklerini söyledi.

“Edirnelinin tek isteği musluğundan su akmasıdır; bazı siyasetçiler için ise mesele, bu süreci istismar ederek belediyemizi yıpratmaktır" diyen Başkan Saç, "Bugün görevimiz tartışmak değil; bu krizi dayanışmayla aşmaktır” dedi.

SÜLOĞLU HATTI KALICI ÇÖZÜM

Kayalı Barajı’ndaki kritik su seviyesine dikkat çeken Saç, belediyenin yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Süloğlu Barajı hattından su alma denemelerinin hattın eski olması nedeniyle başarısız olduğunu belirten Saç, “Bu hattın yenilenmesi, sorunun kalıcı çözümüdür. İhale sürecinin tamamlanarak çalışmalara başlanacak olmasını memnuniyetle karşılıyor, sürecin hızla tamamlanması için yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan’ın süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Saç, “Başkanımız, su krizinin ilk gününden itibaren ekiplerle koordineli şekilde çalışıyor. Bu konuyu hiçbir zaman siyasi bir mesele olarak görmedi; her kurumla iş birliği içinde çözüm için çaba gösterdi. Onun kararlı liderliğiyle bu sorunu da aşacağız” dedi.

DSİ’nin ana hatlardan, belediyenin dağıtımdan sorumlu olduğunu hatırlatan Saç, “Ana hat yatırımlarının bedeli belediyeler tarafından karşılanmaktadır. Vatandaşın katkısıyla yapılan yatırımlar bir lütuf gibi gösterilmemelidir” eleştirisinde bulundu. KYK yurdundaki su sıkıntısı üzerinden belediyenin hedef gösterilmesini de kınayan Saç, “Belediyemiz hem itfaiye ekipleriyle yurda su takviyesi yapmış, hem de çözüm için tüm desteği sağlamıştır. Edirne’yi siyasi hesaplara malzeme ettirmeyeceğiz” dedi.

“SİYASET DEĞİL, ÇÖZÜM ZAMANI”

DSİ’ye Süloğlu hattını ivedilikle yenileme çağrısı yapan CHP İl Başkanı Oğuz Saç, “Edirne Belediyesi teknik iş birliğine ve sürecin hızla sonuçlanması için tüm desteğe hazırdır” diye konuştu. Krizin aşılacağını ancak siyasi tartışmaların unutulmayacağını belirten Saç, “Belediye Başkanımız Filiz Gencan’ın emeğinin ve mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Ne yapıyorsak Edirne için yapıyoruz; şeffafız, kararlıyız, sorumluluğumuzun bilincindeyiz” sözleriyle açıklamasını tamamladı.