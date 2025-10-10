CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Edirne’nin su krizine dikkat çekti. Kayalı Barajı’nın doluluk oranının yüzde 6’ya düştüğünü belirten Yazgan, iktidarı ve Devlet Su İşleri’ni (DSİ) soruna ciddiyetle yaklaşarak çözüm üretmeye çağırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin su sorununu TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, ülkenin susuzlukla mücadele ettiğini, ancak iktidarın çözüm yerine hamaset peşinde koştuğunu savundu.

Milletvekili Yazgan, “Edirnemize su sağlayan Kayalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 6’ya inmiş durumda. Şehrimiz susuzlukla imtihan olurken, iktidar temsilcileri ve bürokratlar sorumlu aramakla meşgul. Buradan onları milletime şikâyet ediyorum. Derdimiz sorumlu aramak değil, suyu bulup halkımıza ulaştırmaktır” dedi.

İktidarı ve DSİ’yi acil çözüm üretmeye davet eden Yazgan, su sorununun ciddiyetine vurgu yaparak, “Bu konu ciddi bir konudur, ciddiyetle yaklaşılmalıdır. Unutulmamalıdır ki su yoksa hayat yoktur” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.