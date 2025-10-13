Türkiye’nin turizm sektöründeki en önemli buluşma noktalarından biri olan TTI İzmir-Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 3-5 Aralık 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir’de 19. kez düzenleniyor. Fuar, yerli ve yabancı turizm profesyonellerini bir araya getirerek iş geliştirme, networking ve bilgi paylaşımı fırsatları sunacak.İZMİR (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB organizasyonunda gerçekleştirilen TTI İzmir - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, üç gün boyunca sektörün en güncel trendlerini katılımcılarla buluşturacak.

Köklü tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan antik kentleri, zengin müzeleri, tatil beldeleri, gelişmiş turizm altyapısı ve güçlü fuarcılık geleneği ile İzmir, fuara ev sahipliği yaparak sektör profesyonellerine ilham veren bir atmosfer sunacak.

YENİ PAZAR FIRSATLARI

TTI İzmir, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın turizm profesyonellerini bir araya getiren küresel bir platform olarak öne çıkıyor. Fuarın öne çıkan bölümlerinden biri de uluslararası katılımı güçlendiren alım heyeti programı olacak. Program, katılımcı firmalar ile tedarikçileri doğrudan bir araya getirerek yeni pazar fırsatları yaratmayı hedefliyor. Geçen yıl 66 ülkeden profesyonelin katıldığı program, bu yıl kapsamı genişletilerek sürdürülüyor. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyadan alım heyeti için sektör profesyonelleri fuarda yer alacak. Almanya, İngiltere, Hollanda, İspanya, Portekiz, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Çin, Hindistan ve Uruguay gibi ülkelerden profesyonellerin yanı sıra Mısır, Tunus ve diğer Afrika ülkeleri ile Lübnan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden temsilciler fuara katılacak.

Önceden hazırlanan çevrim içi platform sayesinde katılımcı ve ziyaretçiler, ilgi ve hizmet alanlarına göre eşleştirilerek uygun firmalarla bir araya gelecek. Türk Hava Yolları iş birliğiyle alım heyeti programındaki çok sayıda yabancı firmaya ulaşım desteği sağlanarak, birebir görüşmelerin daha etkin şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Fuar, yalnızca iş görüşmeleriyle sınırlı kalmayacak. Yerli ve yabancı destinasyonların tanıtıldığı alanlarda yükselen turizm merkezleri öne çıkacak.