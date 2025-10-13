Bursa İnegöl Belediyesi 4 mahallede 5 ayrı sokakta toplam 800 metre uzunluğunda asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.BURSA (İGFA) - Şehirde devam eden altyapı çalışmalarının yanı sıra, bu çalışmaların tamamlandığı bölgelerde kendi sorumluluk alanlarda hızlı şekilde harekete geçerek asfalt kaplamalarını gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, 4 mahallede 5 ayrı sokakta asfalt uygulaması gerçekleştiriyor.

Kemalpaşa Mahallesinde; Ulus ve Rüzgarlı Sokaklar, Yeniceköy Mahallesinde 602. Sokak, Süleymaniye Mahallesinde; Bahçe Sokak ve Ertuğrulgazi Mahallesinde Selin Sokakta devam eden çalışmaları AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş yerinde inceledi.

5 SOKAKTA ASFALT KAPLAMA YAPILIYOR

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ümüzde 4 ayrı mahallede 5 sokağımızda asfalt kaplama çalışması yapılıyor. Bugün bizler Ertuğrulgazi Mahallemizde Selin Sokakta yapılan çalışmayı inceliyoruz. Başkan nerelerde çalışmamız var; Kemalpaşa Mahallesi Ulus ve Rüzgarlı Sokakta, Yeniceköy Mahallesinde 602. Sokakta ve Süleymaniye Mahallemizde de Bahçe Sokakta asfalt çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

YAPMASI GEREKEN TÜM KONULARI BİR BİR PLANLADIĞIMIZ GİBİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Toplamda 5 sokakta 800 metre uzunluğunda yolun asfalt kaplaması yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Bu sokaklarda 1640 ton asfalt serimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada alt temel malzeme ve diğer çalışmalar tamamlanmıştı.

Bugün de asfaltı uygulanarak sokaklarımız kullanıma hazır hale geliyor. Çalışmanın tamamında 4 milyon 782 bin TL’lik bir maliyeti var. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bizler kendi adımıza, belediyemizin sorumluluğunda olan, yapması gereken tüm konuları bir bir planladığımız gibi hayata geçiriyoruz. Eksik görülen, Büyükşehir Belediyemizin yapması gereken konuları da Büyükşehir Belediyesine ya da başkaca alanlarda elektrik kurumu, Telekom gibi ilgililerine aktararak vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretiyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇ DUYDUKLARI HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRMEK ADINA ÇALIŞIYORUZ

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise “Genel Kurul çalışmalarının bitmesiyle beraber hemen şehrimize geliyoruz ve İlçe Başkanımızla, Belediye Başkanımızla beraber vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları hizmetleri hayata geçirmek adına, onların dertlerini dinlemek adına sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de mahallelerimizde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceliyoruz.

Mahallelerimizdeki eksikleri görüyoruz, muhtarlarımızla görüşüyoruz, vatandaşlarımızla görüşüp taleplerini alıyoruz. Bir yandan da bu gibi çalışmalarda hizmetleri yerinde görmek adına incelemeler yapıyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.