Erzurum'da şehit yakını kadınlar için çini, tezhip ve ebru kursları başlatıldı. Aile Bakanlığı'nın Sanata Teşvik Programı ile geleneksel sanatlarla ruhsal destek sağlanıyor. Katılımın yüksek olduğu program sonunda yapılacak eserler özel sergilerde görücüye çıkacak.Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen “Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı” kapsamında Erzurum’da şehit yakını kadınlara yönelik çini, tezhip ve ebru kursları başlatıldı.

Erzurum’da hayata geçirilen atölye çalışmalarına 25 şehit yakını kadın katılım sağladı.

Katılımcılar, çini sanatında sabrı ve zarafeti, tezhipte ince süsleme sanatını, ebruda ise renklerin uyumunu öğrenirken, programıaçılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, sanatın birey üzerindeki iyileştirici etkisine dikkat çekti.

81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı, Erzurum’da büyük ilgi gördü.

Kursların sonunda katılımcıların el emeğiyle hazırladıkları çini, tezhip ve ebru eserlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel sergilerde sanatseverlerle buluşacağı öğrenildi.