Trakya Birlik, sosyal medyada Trakyağ markalı 5 litrelik ayçiçeği yağı fiyatlarıyla ilgili iddialara yanıt verdi. 2023 maliyetlerinin güncelmiş gibi gösterilerek yüksek kâr marjı algısı yaratıldığını belirten Birlik, manipülatif paylaşımlara karşı hukuki adım başlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu, sosyal medyada Trakyağ markalı 5 litrelik rafine ayçiçeği yağı fiyatlarına yönelik bir videoda yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Videoda, ürünün 23 Ocak 2025 üretim tarihli olduğu belirtilerek, 2023 Mayıs’taki 151,50 TL’lik tedarik maliyetinin güncelmiş gibi gösterilip, 449,90 TL’lik raf fiyatıyla yüksek kâr marjı iddiasında bulunulduğu ifade edildi.

Trakya Birlik, 23 Ocak 2025’te geçerli 3 Aralık 2024 tarihli fiyat listesine göre, 5 litrelik ayçiçeği yağının KDV dahil net bayi maliyetinin 296,16 TL olduğunu, piyasa araştırmalarında ise raf fiyatlarının 325-329 TL bandında olduğunu belirtti. Eylül 2025’te ise net bayi maliyeti KDV dahil 376,50 TL olup, market raf fiyatlarının 420-430 TL ile uyumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 2023 maliyetinin güncel gibi gösterilerek yapılan paylaşımın, marketin tedarik kontrol zaafiyeti, markayı karalama girişimi ya da fiyat hassasiyetini manipüle etme amacı taşıyabileceği ifade ederek, ilgili satış noktasını tespit için çalışma başlattığını ve halkı yanıltıcı paylaşımlara izin vermeyeceğini duyurdu.