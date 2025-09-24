Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, TOKİ mağdurlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla proje alanında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Sengel; kurulan komisyonun üyeleri ile birlikte projenin müteahhitleri ile görüşerek inşaat ve ruhsatlandırma süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.İZMİR (İGFA) -TOKİ mağdurlarının talebiyle geniş katılımlı bir komisyon oluşturulduğu bilgisini veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “TOKİ mağdurları” vatandaşlarımızın da işin içerisinde olduğu, İmar Müdürlüğündeki arkadaşlarımızın, Kent Konseyi bünyesindeki mühendis ve şehir plancılarının, TOKİ’nin bağlı olduğu Zafer Mahallesi’nin muhtarının, Esnaf Odamızın, Şoförler Odamızın aslında bakarsanız burada yaşam olduktan sonra burasıyla ilgili her türlü yük, yükümlülük ve görevleri üstlenecek olan kişilerin de işin içerisinde olduğu bir komisyon kuruldu. Bu komisyon uzun zamandan beri gerek hak sahipleriyle yapmış oldukları görüşmelerle gerekse burada iş yapan müteahhitlerle yapmış oldukları görüşmeler dâhilinde çalışmaya devam ediyor” dedi.

“PLANLAMA EKSİK VE USULSÜZ BAŞLADI”

TOKİ sürecinin Efes Selçuk’ta 2008’e dayandığını belirten Başkan Sengel, proje alanı olan 14 Mayıs Mahallesi Abuhayat Mevkii’nde 2016 yılında Bakanlık tarafından projenin iptal edildiğini hatırlattı. Ancak 2020 yılında yeniden ihaleye çıkıldığını ve üç etap halinde yüklenicilere verildiğini ifade eden Başkan Sengel, “İnşaatların başlaması gereken 2020 yılında, imar planlarında 18. Madde uygulamasının yapılmamış olması nedeniyle projeye kazma bile vurulamadı. Bu eksiklikler 2021’e kadar sürdü. Ne yazık ki planlama hataları süreci baştan kilitledi” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarının eksik olduğunu ve inşaatların başlaması için gerekli ruhsatların da bu nedenle alınamadığını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “İnşaat ruhsatı, projeye başlanmadan önce alınmalıydı. Bu ruhsatı vermesi gereken makam, planlamayı yapan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ydü. Ancak bu kurum ruhsat vermedi. Çünkü eksikliklerin farkındaydılar “dedi.

“RUHSAT ENGELİNİN NEDENİ BİZ DEĞİLİZ”

Belediye olarak süreçte ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini vurgulayan Başkan Sengel, “Bazı çevrelerce ruhsatın verilmediği algısı oluşturuluyor. Ancak elimizde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen resmi yazı var. Bu yazıya göre; mevcut planlarda eksiklikler olduğu, Toprak Koruma Kurulu görüşlerinin alınmadığı ve mahkeme kararları doğrultusunda planların iptal edildiği belirtiliyor. Bu nedenle, hazır olsa dahi üç etap için ruhsat veremiyoruz” dedi.

Son olarak, tüm sorunların çözümü için mücadele ettiklerini belirten Başkan Sengel, “TOKİ mağdurlarının yaşadığı mağduriyetin bir an önce son bulması için Kent Konseyi ve komisyon üyeleriyle birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın kolaylaştırıcısı olmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte süreci çözüme kavuşturmak için çaba harcıyoruz” diye konuştu.