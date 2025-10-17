TÜİK verilerine göre, Eylül ayında 196 bin 338 adet taşıt trafiğe kaydedilirken, bir önceki aya göre toplam kayıt sayısında yüzde 8,7’lik azalma yaşandı. Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ise 33 milyonu aştı. TOGG da, toplam otomobil kayıtlarında yüzde 2,2’lik paya ulaşarak dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Eylül ayında 196 bin 338 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kayıtlar içinde en büyük payı motosikletler (yüzde 45,3) ve otomobiller (yüzde 40,9) aldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 8,7 oranında azaldı. Bu azalış özellikle otomobil (yüzde 15,4) ve motosiklet (yüzde 5,9) kayıtlarındaki düşüşten kaynaklandı. Ancak aynı dönemde minibüs (yüzde 67,6), otobüs (yüzde 29,3), özel amaçlı taşıt (yüzde 24,6) ve traktör (yüzde 13,6) kayıtlarında artış yaşandı.

YILLIK BAZDA DA AZALIŞ VAR

Eylül 2024'e göre karşılaştırıldığında, trafiğe kayıtlı yeni taşıt sayısında yüzde 7,6’lık bir azalma görüldü. Yıllık bazda en fazla artış, özel amaçlı taşıtlarda (yüzde 77,5) gerçekleşirken, traktör (-yüzde 43,1) ve motosiklet (-yüzde 26,4) kayıtlarında sert düşüşler yaşandı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 33 MİLYONU AŞTI

Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 20 bin 263 oldu. Bunların yüzde 51,6’sı otomobil, yüzde 21,0’ı motosiklet, yüzde 14,7’si kamyonet, yüzde 7,0’ı traktör, yüzde 3,1’i kamyon, yüzde 1,6’sı minibüs, yüzde 0,7’si otobüs, yüzde 0,3’ü özel amaçlı taşıtlar olurken, Eylül ayında 1 milyonu aşkın taşıtın devri gerçekleştirildi.

80 BİN OTOMOBİL TRAFİĞE KATILDI – RENAULT İLK SIRADA

Eylül’de trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 80 bin 390 olarak gerçekleşti. Marka bazında en fazla tercih edilenler arasında Renault (yüzde 13,4), Fiat (yüzde 8,8), Volkswagen (yüzde 7,3) oldu. TOGG da, toplam otomobil kayıtlarında yüzde 2,2’lik paya ulaşarak dikkat çekti.

Bu arada yılın ilk 9 ayında 1 milyon 758 bin 680 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azaldı. Trafikten 38 bin 769 taşıt ise silindi. Böylelikle toplam taşıt varlığında 1 milyon 719 bin 911 adetlik net artış yaşandı.

YAKIT TÜRLERİ DEĞİŞİYOR: ELEKTRİKLİ VE HİBRİT YÜKSELİŞTE

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 otomobilin yüzde 45,7’si benzinli, yüzde 26,8’i hibrit, yüzde 17,2’si elektrikli olarak öne çıktı.

Toplam trafiğe kayıtlı 17 milyondan fazla otomobil içinde halen yüzde 33,0'ı dizel, yüzde 30,7’si benzin ve yüzde 30,6’sı LPG’li olduğu gözlendi.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe katılan otomobillerin yüzde 40,1’i gri, yüzde 24,6’sı beyaz, yüzde 13,6’sı siyah, yüzde 11,8’i mavi olarak kayda geçti.