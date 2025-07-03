TOFAŞ Basketbol, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında 2004 doğumlu forvet Karahan Efeoğlu ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında genç forvet Karahan Efeoğlu’nu transfer etti.

Son olarak Aliağa Petkimspor’da forma giyen 2004 doğumlu, 2.03 metre boyundaki oyuncu, kısa forvet (3) ve uzun forvet (4) pozisyonlarında görev yapıyor.

Anadolu Efes altyapısında yetişen Efeoğlu, 2023’te basketbol ve eğitim kariyeri için NCAA ekiplerinden University of Utah’a transfer olmuştu.

Şubat 2024’te Türkiye’ye dönerek Galatasaray Basketbol’a, ardından Aliağa Petkimspor’a katılmıştı.

2024-2025 sezonunda Petkimspor ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 24 maçta 2.3 sayı, 1.3 ribaund; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 7 maçta 1 sayı, 0.7 ribaund ortalamaları tutturdu.

Milli takımda da başarıları bulunan Efeoğlu, 2022’de U18 Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik, 2023’te U19 Dünya Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti.

TOFAŞ, yeni sezonda takımın başarısına katkı sağlaması beklenen genç oyuncuya başarılar diledi.