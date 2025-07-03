Bursa'da Gemlik Belediyesi, Umurbey Mahallesi’nde ulaşım konforunu artırmak için 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yaptı, toz ve çamur sorununu çözdü.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi’nden Umurbey’e Asfalt HamlesiGemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin ulaşım kalitesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Umurbey Mahallesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasıyla Kurtdereli Caddesi, Kılıç Ali Paşa Caddesi, Çaldıran Sokak, 3007 Sokak ve Tevfik Fikret Caddesi’nin belirli bölümlerine yaklaşık 1 kilometre asfalt serildi. Bu çalışma, yazın toz, kışın çamur sorununa çözüm getirdi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Uygun hava şartlarıyla birlikte sahaya indik. Umurbey’de yıllardır yol çalışması yapılmayan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın toz ve çamur çilesini bitirdik. 1 kilometrelik sıcak asfalt serimiyle ulaşımda konfor sağladık. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.