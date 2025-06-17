Tofaş Spor Kulübü, BGL Genç Takım ve pilot takım Has Halı Gemlik’in Başantrenörü Cem Akdağ ile yeni sezon öncesi yolların ayrıldığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Tofaş Spor Kulübü, 2022-2023 sezonundan bu yana kulüp bünyesinde görev yapan Başantrenör Cem Akdağ ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Akdağ’ın üç sezon boyunca Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmak için önemli katkılar sağladığı belirtildi.

Akdağ, son olarak 2024-2025 sezonunda BGL Genç Takımı ve pilot takım Has Halı Gemlik’te başantrenörlük görevini üstlenmişti.

Tofaş Spor Kulübü, Akdağ’a altyapı organizasyonuna verdiği destek ve katkılar için teşekkür ederek, kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.