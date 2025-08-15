Tofaş'ın yeni Başantrenörü Emil Rajkovic’in teknik ekibi belirlenirken, 43 yaşındaki Sırp Antrenör Marko Velickovic teknik kadroya dahil oldu. Rajkovic’in birinci yardımcı antrenörlüğüne ise Murat Hüseyin Yılmaz getirildi.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı'nda Başantrenör olarak göreve başlayan yeni koç Emil Rajkovic’in ekibi de belirlendi. Daha önce CSKA Moskova, Avtodor Saratov, Kazakistan Milli Takımı, Astana, Stal Ostrow Wielkopolski ve Rapotnicki Skopje takımlarında Başantrenörü Rajkovic ile birlikte çalışan 43 yaşındaki Sırp Antrenör Marko Velickovic yardımcı antrenör olarak A Takımın yeni sezon teknik kadrosuna dahil oldu.

Kulüpte 7 yıl oyuncu ve daha sonrasında da toplamda 18 yıl antrenör olarak görev yapan Murat Hüseyin Yılmaz da, yeni sezonda A Takımı’nda birinci yardımcı antrenörlüğüne getirildi. Antrenörlük kariyerine altyapı organizasyonumuzda başlayan ve 5 yıl altyapı yaş gruplarında görev yapan Murat Yılmaz, 2001-2011 yılları arasında OYAK Renault ve 2011-2012 sezonunda Mersin’de çalışmış; 2012 yılında tekrardan TOFAŞ organizasyonuna dahil olarak 13 yıl boyunca A Takım teknik ekiplerimizde yardımcı antrenör ve scout (oyuncu izleme sorumlusu) görevinde bulundu.

TOFAŞ Basketbol A Takımımızın 2025-2026 sezonu teknik ekibi şu şekilde;

Emil Rajkovic – Baş Antrenör

Murat Hüseyin Yılmaz – 1. Yardımcı Antrenör

Marko Velickovic – Yardımcı Antrenör

Caner Topaloğlu – Yardımcı Antrenör

Sedat Özyer – Yardımcı Antrenör ve Video Koordinatör

Serdar Ergök – Atletik Performans Antrenörü