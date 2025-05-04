TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 28. haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji’ne 75-86 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 28. haftasında TOFAŞ, evinde Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Uros Trifunovic, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Uros Trifunovic’in üçlüğüyle buldu. Bu basket sonrası 11-0’lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji 3. dakika sonunda molaya 3-11 önde girerken, mola dönüşü seriye J.J. O’Brien’ın serbest atış sayısı son verdi.

Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir, Kris Bankston ve Uros Trifunovic ile karşılık veren ev sahibi takım, ilk periyodu 16-24 geride kapattı.

İkinci periyoda da Kris Bankston’ın basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına engel olamayınca 12. dakikada fark 12’ye çıktı: 18-30. Berk Demir’in üçlüğü sonrası Marcquise Reed, Uros Trifunovic, J.J. O’Brien ile sayılar bulan Bursa ekibi, Uros Trifunovic’in üçlüğü ve Anzejs Pasecniks’in turnike basketi 17.30’da farkı 6’ya (32-38) indirirken, Marcquise Reed, J.J. O’Brien ve Uros Trifunovic’in sayılarıyla soyunma odasına 39-44’lük skorla girildi.

Üçüncü çeyreğe Kris Bankston, Uros Trifunovic ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ, Uros Trifunovic’in smaç basketiyle 22.20’de 49-48 öne geçmeyi başardı. Rakip sayılarına Marcquise Reed, Yiğitcan Saybir ve Kris Bankston ile karşılık vermeye devam eden Mavi Yeşilli takım, Anzejs Pasecniks’in pota altı basketiyle son çeyreğe 63-62 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyodun başında Axel Bouteille’nin basketleriyle 63-65 öne geçen Bahçeşehir Koleji karşısında Anzejs Pasecniks, Uros Trifunovic ve Berk Demir’in sayılarıyla 6-0’lık seri bularak durumu 69-65 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, son 5 dakikaya 70-74 geride girdi. Mola dönüşü Alex Perez ve Marcquise Reed’in sayılarıyla bitime 3.26 kala skoru 74-76 yapan Bursa ekibi, üst üste yaptığı top kayıpları sonrası 2.21 kala 74-81 geriye düştü. Kalan bölümde skoru çeviremeyen TOFAŞ parkeden 75-86 mağlup ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Uros Trifunovic 18 sayıyla oynarken; Marcquise Reed 14 sayı; Kris Bankston 13 sayıyla maçı tamamladı. Sakatlığı devam eden kaptan Tolga Geçim maç kadrosunda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı ligde sıradaki maçını 11 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile kozlarını paylaşacak.