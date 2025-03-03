TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı 86-94’lük skorla mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.BURSA (İGFA) -Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2024-2025 sezonu Final Grubu 12. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanan maça Yücel Çağın Başaran, Efe Postel, Enes Akman, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, rakibin 7-0’lık başlangıcı karşısında ilk basketini Efe Postel’in üçlüğüyle buldu. Kerem Yaldız-Emir Türkoğlu ikilisinin sayıları 5. dakikada skoru 14-12’ye taşırken, Emirhan Serbest, Emir Türkoğlu ve Ahmet Berkay Gönül’ün basketleriyle 8.40’da 22-23 öne geçen Bursa ekibi, Efe Postel’in sayılarıyla ilk çeyreği 24-26 önde kapattı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun başında da Emirhan Serbest ve Efe Postel ile skor üreten TOFAŞ BGL Takımı, Berkay Gönül ve Emir Türkoğlu’nun basketleri sonrası rakip sayılarına engel olamayınca 18.20’de fark çift hanelere çıktı: 52-42. Çeyrek sonunda Efe Postel ve Emirhan Serbest ile sayılar bulan konuk takım, soyunma odasına 56-46 geride girdi.

Üçüncü periyodun ilk dakikalarında Berkay Gönül, Kerem Yaldız ve Yücel Çağın Başaran ile skor üreterek farkı 4 sayıya (59-55) çeken TOFAŞ, Rıza Poyraz Paşaoğlu, Yücel Çağın Başaran, Efe Postel ve Emir Türkoğlu’nun sayılarıyla 27. dakikada durumu 69-66’ya taşıdı. Yücel’in basketleri sonrası son çeyreğe 73-70 ev sahibi takımın üstünlüğüyle girilirken, Mavi Yeşilli takım dördüncü periyodun başında Emirhan Serbest ve Emir Türkoğlu’nun basketleriyle 73-74 öne geçmeyi başardı.

Bu bölümde rakip sayılarına Efe Postel, Emirhan Serbest ve Emir Türkoğlu ile karşılık veren TOFAŞ BGL Takımı, Berkay Gönül’ün üçlüğüyle son 4 dakikaya 81-84 önde girerken, Emir Türkoğlu ve Berkay Gönül’ün sayıları bitime 2.44 kala skoru 86-90’a taşıdı. Kalan bölümde de Emirhan Serbest ve Emir Türkoğlu ile sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 86-94 galip ayrıldı.

Beşiktaş deplasmanında TOFAŞ’ta Emir Türkoğlu 26 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Efe Postel 20 sayı; Berkay Gönül 16 sayı; Yücel Çağın Başaran ve Emirhan Serbest 12’şer sayı kaydetti.

Bu sonuçla ilk maçta 4 sayı farkla (81-85) mağlup olduğu rakibinden ikili averaj üstünlüğünü de almayı başaran TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu’nda sıradaki maçını 7 Mart Cuma günü sahasında Gelişim Koleji ile yapacak.