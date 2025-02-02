TOFAŞ Basketbol Takımı, 17. hafta karşılaşmasında evinde Galatasaray’ı 88-83’lük skorla mağlup ederek ligdeki 13. galibiyetine imza atarken, evindeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 17. haftasında TOFAŞ, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Alex Perez’in üçlüğüyle buldu.

Rakip sayılarına Yiğitcan, Uros Trifunovic ve Marcquise Reed ile karşılık veren Bursa ekibi, 5. dakikada televizyon molasına 14-14 eşitlikle girerken, mola dönüşü Alex Perez, Yiğitcan Saybir ve Marcquise Reed ile sayılar bulan ev sahibi takım, ilk periyodu 31-25 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de Anzejs Pasecniks’in basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Kris Bankston, Matthieu Gauzin ve Yiğitcan Saybir’in elinden bulduğu sayılarla 15. dakikada skoru 41-37’ye taşıdı. Uros Trifunovic ve Marcquise Reed’in basketleri 19. dakikada farkı çift hanelere (51-41) çıkarırken, Bursa temsilcisi; Uros Trifunovic’in sayılarıyla soyunma odasına 53-41 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğin başında rakip sayılarına Alex Perez ve Uros Trifunovic ile karşılık veren TOFAŞ, Marcquise Reed ve Tolga Geçim’in basketleriyle 24.30’da 16 sayılık fark yakaladı: 61-45. Molasından 7-0’lık seri ile dönen Galatasaray 26. dakikada farkı tek hanelere (61-52) indirse de bu seriye Marcquise Reed son verdi. Çeyrek sonunda da Kris Bankston ve Marcquise Reed ile sayılar bulan TOFAŞ, son periyoda 67-58 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında üst üste hücumlardan boş dönen TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibe 12-0’lık seri verince 35. dakikada 67-70 geriye düştü. Bu seriye Alex Perez’in üçlüğüyle son veren Mavi Yeşilli takım, bir üçlükle Yiğitcan Saybir ile bularak bitime 3.49 kala 73-70 yeniden öne geçti. Tolga Geçim, Marcquise Reed ve Kris Bankston’ın basketleriyle son dakikaya 81-79 üstünlükle giren TOFAŞ, Tolga Geçim, Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla parkeden 88-83 galip ayrıldı.

Galatasaray karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 29 sayı; Yiğitcan Saybir 17 sayı; Uros Trifunovic ve Alex Perez 11’er sayı; Kris Bankston ise 10 sayıyla oynadı. J.J. O’Brien ve Berk Demir sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetine imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 9 Şubat’ta deplasmanda Onvo Büyükçekmece ile oynayacak.

Mavi Yeşilliler, FIBA Europe Cup son 16 turunda ise 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Casademont Zaragoza ile karşılaşacak. İspanya’daki bu mücadele Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.