Adıyaman'da il merkezinde, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla güvenlik güçleri tarafından geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında yüzlerce kişi ve araç kontrol edildi.

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Suç potansiyeli bulunan şahısların caydırılması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerde 279 kişi, 173 araç,  5 park ve bahçe kontrol edilirken, suçun önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.