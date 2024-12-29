Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni, Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 2024 sezonunda ulusal ve uluslararası yarışlarda kıyasıya mücadele veren sporcular ve kulüplere kupaları takdim edildi.İSTANBUL (İGFA) - TMF Ödül Törenine, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Superbike dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, milli sporcular Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Pak, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında dereceye giren sporcular ile davetliler katıldı.

Törende vefat eden TMF eski başkanı Bekir Yunus Uçar unutulmadı. Organizasyon öncesinde merhum başkan Uçar anısına yaptığı çalışmalardan oluşan video katılımcılara izletildi.

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, zorlu bir yılın geride kaldığını dile getirerek, “Sportif anlamda birçok başarılara imza atsak da aramızdan önemli izimler ayrıldı. Onların bize bıraktığı başarı mirasını üst seviyeye çıkarmak için çalıştık. Ay-Yıldızlı bayrağımızı yüzlerce sporcumuz temsil etti. Federasyon olarak madalya rekorumuzu geliştirdik, 160 madalya kazandık. Toprak Razgatlıoğlu’nun, ikinci kez dünya şampiyonluğuna milletçe gururlandık. Birçok gencimize ilham kaynağı oldu. Siz değerli sporcularımızı tebrik ediyorum. ‘Bundan sonra yaptıklarımız için değil yapacaklarımız için devam’ sloganıyla, birlik ve beraberlikle büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ise konuşmasında motosiklet ailesiyle Afyon’da tanıştığını belirterek, “MXGP Türkiye organizasyonu ile motosiklet serüvenimiz başladı. Farklı bir şekilde diğer organizasyonların içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. hakan Bahadır, gençlere sporu yaşam tarzı haline getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, amaçlarının motosiklet sporunu sevdirmek olduğunu söyledi.

TMF Şampiyonlar Ödül Töreni’nde basın mensuplarına da destek ödülleri takdim edildi. Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve TRT Spor’a ödülleri TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke tarafından verildi. Motosiklet sporuna desteklerinden dolayı Yamaha Türkiye, Honda Türkiye, Kayo Türkiye, Anlas, Moted ve Motoder’e de teşekkür plaketi takdim edildi.