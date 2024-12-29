Batı Trakya Türk azınlığının kendi imkanlarıyla hazırladığı “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” oyunundan uyarlanan "Mucize", 4 Ocak 2025 tarihinde Edirne Devlet Tiyatrosu’nda izleyicisiyle buluşacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yunanistan Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı altında faaliyet gösteren Mucize Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan’ın “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” adlı eserinden uyarlanan oyunuyla Edirne’ye geliyor.

4 Ocak Cumartesi akşamı saat 19.00’da Edirne Devlet Tiyatrosu sahnesinde tiyatro severleri ağırlayacak olan oyun, Türk azınlığın kültürel mücadelesini ve yaşadığı zorlukları sanata taşıyor.

Azınlık toplumu içerisinde kültürel varlığı koruma çabasını Gülseren karakteri üzerinden anlatan oyun, Türk azınlığın hayatından ilham alan bir hikaye sunuyor. İskeçe Belediyesi Tiyatro Salonu’nda kapalı gişe sahnelenen ve büyük beğeni toplayan eser, şimdi Edirneli izleyicilerle buluşmayı hedefliyor.

Bu anlamlı eserin sahneye taşınmasında büyük emek harcayan yönetmen Senemahu Topuz ve koordinatör Sevtap Hint, sınırlı imkanlara rağmen oyunun başarısını üst düzeye taşıdı. Ekibin özverili çalışmaları, Türk azınlığın sanat yoluyla sesini duyurma çabalarına örnek teşkil ediyor.