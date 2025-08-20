Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Hesaplar ve ilgili siteler hakkında suç duyurusunda bulunulacakANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 14 Ağustos 2025’te gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını masaya yatırdı.

Tüketicileri canlı bahse ve kumara özendiren sosyal medya hesaplarını inceleyen Kurul, yüksek takipçili 30 hesabın yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirme yaptığını tespit etti.

Bu kapsamda, söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verilirken, hesap sahipleri ve ilgili sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat başlatılması için gerekli başvuruların yapılacağı açıklandı.

Bakanlık, tüketicilerin korunması, özellikle gençlerin zararlı içeriklerden uzak tutulması ve yasa dışı reklam faaliyetleriyle mücadele için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Açıklamada, “Tüketicilerin haklarını korumak ve toplumun zararlı etkilerden uzak tutulması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.