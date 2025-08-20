Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, çocuklarda ilk süt dişlerinin 6-12 aylık dönemde çıkmaya başladığını belirterek, gecikmenin olası nedenleri başında genetikten hormonal bozuklara kadar çeşitli sebepler olabileceğini söyledi. Dt. Demir, bu konuda ailelerin neler yapması gerektiğini hatırlattı.İSTANBUL (İGFA) - Çocuklarda ilk süt dişlerinin 6-12 aylık dönemde çıkmaya başladığını belirten Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, “20 tane süt dişi genellikle çocuk 2,5-3 yaşına geldiğinde tamamlanmış olur. Ancak bazı özel durumlar vardır ki, bebeklerde dişlerin çıkmasını geciktirebilir” dedi.

Dt. Nurgül Demir, dişlerin ağız içinde görünmeye başlamasının, diş hekimliğinde ‘diş sürmesi’ olarak adlandırıldığını söyleyerek “Diş sürmesi birçok faktörün etkisiyle, süt ve daimi diş gruplarının her biri için, belirli zaman dilimlerinde başlaması ve tamamlanması beklenen, kompleks bir fizyolojik olaydır. Süt dişleri, bebekliğin ortalama 6. aylarında sürmeye başlar. Genellikle, keser dişlerle başlayan süt dişlenme süreci bazı etkenlere bağlı olarak gecikebilir. Bebekliğin 12. ayına kadar bu gecikme normal kabul edilebilir. Ancak 12. ayda hâlâ bebeğinizin dişleri çıkmaya başlamadıysa, vakit kaybetmeden bir pediatriste danışılmalı ve gerekli tetkikler yapılmalıdır” diye konuştu.

GECİKMENİN OLASI NEDENLERİ: GENETİKTEN HORMONAL BOZUKLUKLARA

“Dişlerde görülen sürme gecikmeleri, lokal etkenlere bağlı olabileceği gibi, sistemik hastalıkların belirtisi de olabilir” diyen Dt. Nurgül Demir, “Eğer varsa, altta yatan temel etkenin belirlenerek önlem alınması; bazı hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi açısından büyük önem arz eder. Vitamin ve minerallerin eksikliği veya fazlalığı, diş sağlığı ve sürme zamanları üzerinde etkilidir. Dişlerin gelişiminde etkili olan kalsiyum, fosfor, D, A, B ve C vitaminlerinin eksikliği dişlerin geç sürmesi üzerinde rol oynayabilir. Özellikle D vitamini kemiklerin gelişmesinde olduğu kadar, dişlerin sağlıklı sürmesi için de kritik bir öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

Dt. Demir, “D vitamini eksikliği olan çocuklarda, diş sürmelerinde gecikmeler olabileceği gibi, hamilelik döneminde D vitamini eksikliğiyle takip edilen anne adaylarının da bebeklerinde süt dişlerinde sürme gecikmeleri görülebilir. Diş çıkarmada görülen gecikmeler, Raşitizm hastalığının da bulguları arasında yer alır” diye ekledi. Bazı hormonal bozuklukların da dişlerin geç çıkması üzerinde etkisinin olacağını aktaran Nurgül Demir “Tiroit hormonu düzensizlikleri, diş sürmesinde gecikmelere sebep olabilecek endokrin bozukluklardan biridir. Prematüre veya düşük doğum ağırlığı ile doğan bebeklerde de diş sürmelerinde gecikmeler yaşanabilir. Daha nadir görülse de, bazı sendromlar ve gelişimsel bozukluklarla seyreden kalıtsal hastalıklar da dişlerin geç sürmesinin nedeni olarak karşımıza çıkabilir” açıklamasında bulundu.

AİLELER NE YAPMALI?