Ankara 27. Asliye Mahkemesi, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında, Erdoğan lehine 70 bin TL tazminata hükmetti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na karşı açtıkları manevi tazminat davasının sonuçlandığını duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karamollaoğlu’nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle dava açıldığını belirtti.

Hatırlanacağı gibi, Temel Karamollaoğlu, söz konusu yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum Necmettin Erbakan’ı hapse attırmak için çaba sarf ettiğini ve evini polis ile kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığını iddia etmiş, bu iddialar üzerine Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde manevi tazminat davası açılmıştı.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Karamollaoğlu’nun iddialarını haksız bularak, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine 70 bin TL manevi tazminata hükmetti.