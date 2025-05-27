Manisa Büyükşehir Belediyesi, edebiyatımıza damga vuran iki önemli ismi onurlandırmak amacıyla anlamlı bir projeye imza atıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, düzenlediği basın toplantısında, İlhan Berk Şiir Ödülü ve Yusuf Atılgan Roman Ödülü ile değerli edebiyatçıların adlarının yaşatılması, eserlerinin gelecek kuşaklara taşınması ve yeni yeteneklerin teşvik edilmesini hedeflediklerini dile getirdi. Manisa'nın yetiştirdiği iki büyük edebiyatçıyı kentin kültür hayatında hak ettikleri şekilde yaşatmak istediklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Edebiyatı sadece kentin hafızasına değil, kalbine yerleştirmek istiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in düzenlediği tanıtım toplantısında, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ile Şair ve Yazar Tuğrul Keskin de yer aldı. Başkan Zeyrek, Manisa’nın kültürel hafızasında çok özel bir yere sahip iki büyük edebiyatçı İlhan Berk ve Yusuf Atılgan’ı anmak ve onların isimlerini taşıyan iki önemli edebiyat ödülünü basına ve kamuoyuna duyurmak için bir araya geldiklerini belirterek, “İlhan Berk’in sözcüklerle kurduğu evren, şiirimizin ufkunu genişleten bir çağrıdır. Onun dizelerinde yalnızca kelimeler değil Manisa’nın sokakları, Anadolu’nun kokusu, evrensel bir duyarlılık yankılanır. Yusuf Atılgan ise Türk romanının derinlikli anlatısını bireyin iç sesiyle buluşturarak, bizlere ‘Aylak Adam’dan ‘Anayurt Oteli’ne uzanan unutulmaz bir yolculuk armağan etti. Her ikisi de yalnızca edebiyatımıza değil hayata ve insana dair derin bir bakışı miras bıraktı” diye konuştu.

Manisa’nın, sadece bağlarıyla zeytinlikleriyle yetiştirdiği Şehzadeleri ya da tarihi ve kültürel mirasıyla değil yazım ve düşün dünyasına kattığı sanatçılarıyla da güçlü olduğunu vurgulayan Ferdi Zeyrek, “Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu gücün farkındayız. Bu farkındalıkla, edebiyatın dönüştürücü ve birleştirici gücüne inanıyor, kültür politikamızı kalıcı değerler üzerine inşa ediyoruz. İşte bu nedenle, bugün ilan ettiğimiz İlhan Berk Şiir Ödülü ve Yusuf Atılgan Roman Ödülü, sadece birer ödül değildir. Bu ödüller, genç kalemlere ilham olmak, nitelikli edebiyatı desteklemek ve Manisa’nın edebiyattaki izini daha da görünür kılmak için atılmış cesur adımlardır” dedi.

“ESERLERİ EDEBİYATIMIZA KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Başkan Zeyrek, yarışmaya katılacak eserlerin edebiyatımıza katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, “Bu yıl ilkini vereceğimiz ödüllerle İlhan Berk’in lirik dünyasını, Yusuf Atılgan’ın derinliğini taşıyan yeni eserleri edebiyatımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki bu ödüller yalnızca yarışmayla sınırlı kalmayacak; atölyeler, sempozyumlar, okuma günleri ve edebiyat buluşmaları ile Manisa, yıl boyu yaşayan bir edebiyat şehri haline gelecek” şeklinde konuştu.

İlhan Berk’in “Şiir, bir kent gibi yaşanmalıdır” dizesini hatırlatan Zeyrek, “Biz de Manisa’yı bir şiir gibi yaşatacağız. Romanı bir sokakta yakalayacağız. Edebiyatı, bir kentin hafızasına değil; kalbine yerleştireceğiz. Geldiğim ilk günden beri her zaman şunları hedefledim. Manisa’nın birçok tarihi ve kültürel değeri var. Ama bu değerlerin hiçbir zaman ortaya çıkmadığını veya görünür kılınmadığını gördüm. Şehrin hafızasını ortaya koymak, şehrin bu değerlerini yarınlara yansıtmak her zaman en büyük hedefim oldu. Manisa marka kent olacak derken altında bunlar vardı. Biz edebiyatçılarımıza sahip çıkmamışız. Manisa’nın değerlerini ön plana çıkartmamışız. Dışardan bakıldığında maalesef Manisa dediğiniz zaman üzümün başkenti, şehzadelerin yetiştirildiği bir yer. Bunlar çok önemli, ama bunun haricinde mitolojik dönemden başlayan günümüze kalan bütün tarihsel dokuya sahip ve yetiştirdiği öncü kişiler ile ülkenin de edebiyatında şehirlerin de yönetiminde söz sahibi olmuş bu şehrin artık adının başka alanlarda da duyulmasını istiyorum. Bu güzel şehir bunları hak ediyor” dedi.

“BU ADIM BİR TEMELİ OLUŞTURACAK”

Yaptıkları birçok çalışmada bu değerleri ön plana koyduklarının altını çizen Başkan Zeyrek, “Şehrin değerlerini ortaya çıkartmalıyız ve bunları yarınlara taşımalıyız. Manisa’nın, edebiyatta, tarihte, kültürde, sporda, sanatta adının yüksek sesle duyulması en büyük hedefim ve hayalimdir. Şunu biliyorum ki bugün attığımız bir adım, temeli oluşturacak. Bu temel üzerine benden sonra bu güzel şehrime daha güzel hizmet edecek olan başkanlar gelecek. Bu temeller üzerine onların da bunu inşa etmesini istiyoruz” diye konuştu.

“GELENEKSEL HALE GELECEK”

Zeyrek, konuşmasında önceki gün hayatını kaybeden Manisalı sanatçı İlhan Şeşen’i de anarak, yakınlarına başsağlığı diledi. Zeyrek, ödülleri geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Daha önce başlatılan Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri gibi devam edecek. Ben görevde kaldığım sürece ve benden sonra bu zihniyette olan tüm belediye başkanlarının devam ettireceği bir geleneksel yarışma haline getirmek istiyorum” diyerek Salihli’de yıllar sonra yeniden başlatılan Şiir İkindileri’ni hatırlatarak, kültürel etkinliklerin sürekli olmasını istediklerini söyledi.

YARIŞMA SON BAŞVURU TARİHLERİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi İlhan Berk Şiir Ödülü için yarışma son başvuru tarihi 1 Eylül 2025 olarak duyuruldu. Türk edebiyatına yeni şiir ve şairler kazandırmak amacıyla İlhan Berk’in doğum günü olan 18 Kasım 2025 tarihinde ise yarışma sonuçları açıklanacak. İlhan Berk Şiir Ödülü seçici kurulunda ise Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Bedriye Aksakal, Gonca Özmen ve Tuğrul Keskin bulunuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yusuf Atılgan Roman Ödülü için de son katılım tarihinin 1 Eylül 2025 olduğu bildirildi. Türk edebiyatına yeni romanlar ve yazarlar kazandırmak amacıyla Yusuf Atılgan’ın ölüm yıl dönümü olan 9 Ekim 2025 tarihinde yarışmanın sonuçları açıklanacak. Yusuf Atılgan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda da Nedim Gürsel, Hidayet Karakuş, Halil Şahan, Feyza Hepçilingirler ve Kemal Varol yer alıyor.