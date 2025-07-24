Tekirdağ Şarköy’de yaşanan büyük yangın felaketiyle mücadele eden belediye personeli, üstün çaba ve özverileriyle takdir topladı. Belediye Başkanı Alpay Var ve Başkan Yardımcısı Birol Taner, kahraman personele takdir belgeleri sundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşanan büyük yangın felaketinde, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek ve yangını kontrol altına almak için canla başla çalışan Şarköy Belediyesi personeli ödüllendirildi.

Yangın süresince gösterdikleri cesaret ve fedakârlıkla öne çıkan personele, Belediye Başkanı Alpay Var ve Belediye Başkan Yardımcısı Birol Taner tarafından takdir belgeleri takdim edildi.

Yangının ilk anından itibaren tüm birimleriyle seferber olan Şarköy Belediyesi, söndürme ve tahliye çalışmalarına tam destek sağladı.

Ekipler, lojistik ve koordinasyon çalışmalarıyla yangının yayılmasını önlemede kritik bir rol oynadı. Gece gündüz demeden çalışan belediye personeli, halkın güvenliğini sağlamak için zorlu şartlara rağmen büyük bir özveri gösterdi.

BAŞKAN VAR: “PERSONELİMİZE MİNNETTARIZ”

Başkan Alpay Var, törende yaptığı konuşmada, “Günlerce uykusuz gecelere ve zorlu şartlara aldırmadan yerleşim yerlerimizi koruyan mesai arkadaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Şarköy sevdasıyla verdikleri mücadele, daha büyük bir felaketin önüne geçti. Doğamızın yeniden can bulması ve hemşehrilerimizin güven içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.