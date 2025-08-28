TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen Anayasa Komisyonu’nun 7’nci toplantısına 10 eski TBMM Başkanı katıldı. İki oturumda gerçekleşen toplantıda, Hikmet Çetin, Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve diğer eski başkanlar deneyimlerini paylaştı.ANKARA (İGFA) - TBMM Tören Salonu’nda, Anayasa Komisyonu’nun 7’nci toplantısı, eski TBMM başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantı, Türkiye’nin demokrasi ve yasama tecrübesini masaya yatırmak için önemli bir platform oldu.

İki oturumda düzenlenen toplantının ilk bölümünde Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin, ikinci bölümünde ise Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop değerlendirmelerde bulundu.

https://twitter.com/TBMMresmi/status/1960978388224762194

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 10 eski meclis başkanının katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş, “Her biri yasama faaliyetleri ve siyasi çalışmalar açısından engin tecrübeye sahip, Türkiye’nin demokrasi yolculuğuna ve temel meselelerine çözüm üretmek için çaba göstermiş değerli başkanlarımıza, davetimizi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Kurtulmuş, 3 eski meclis başkanının sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamadığını da belirtirken, toplantı, Türkiye’nin anayasal süreçlerine ve demokratik tecrübesine dair önemli fikir alışverişine sahne oldu.