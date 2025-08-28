Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), damızlık nitelikte 5 baş safkan Arap aygırı satın almak için ihale açtı. Alkuruş, Berk ve Sa’d kan hatlarından olan aygırların grup yarışlarında başarı göstermesi şartı aranıyor. Başvurular 15 Eylül 2025’e kadar kabul edilecek.ANKARA (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), safkan Arap atı yetiştiriciliğini güçlendirmek amacıyla 5 baş damızlık safkan Arap aygırı alımı için ihale ilanı yayımladı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan ilana göre, Alkuruş, Berk ve Sa’d kan hatlarına mensup, grup yarışlarında başarıları bulunan ve damızlık belgesi alabilecek vasıfta aygırlar satın alınacak.

Alınacak aygırların, Safkan Arap atları soy kütüğüne kayıtlı olması ve şu kriterleri taşıması gerekiyor:

Alkuruş familyası: 1 Ocak 2016 ve sonrası doğumlu, en az 1 Grup 1 ve 1 Grup 2 veya Grup 3 koşusu kazanmış. Berk familyası: 1 Ocak 2014 ve sonrası doğumlu, en az 1 Grup 1 ve 1 Grup 2 koşusu kazanmış. Sa’d familyası: 1 Ocak 2020 ve sonrası doğumlu, en az 2 Grup 1 ve 1 Grup 2 koşusu kazanmış.

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun istisna kapsamında, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği’nin pazarlık usulüyle yapılacağı, başvuru mektuplarının gerekli belgelerle birlikte kapalı zarf içinde en geç 15 Eylül 2025 Pazartesi saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmesi istendi.