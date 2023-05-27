TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,Cumhurbaşkanlığı 2.tur Seçim çalışmaları kapsamında,Marmara Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneğinde Bayburtlu Hemşerilerimizle bir araya geldi.Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve bir çok siyasi katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşmasında:Seçimlerde aradaki fark ve Mecliste çoğunluğun kazanılması ve bir takım anket çalışmalarını örnek gösteriyorlar,bunlar bizi rehavete sevketmemeli.Nasıl olsa Recep Tayyip Erdoğan kazanacak köyüme gideyim,Bayburt’tan buraya gelmeyim diye bir düşünceye bizleri sevk etmesin.Bu seçimleri kazanacağız inşallah onda bir tereddüdümüz yok fakat ne kadar çok sayıyla kazanırsak bunun o kadar etkisi olacaktır.

Dünyanın bir çok köşesinde Tayyip Erdoğan gitsin diye davul çalanların ağzının payını vermiş olacağız.Ne kadar güçlü bir ses yükseltirsek.Bunu başaracağız inşallah.Türkiye Cumhurbaşkanımızla daha güçlü adımlarla yoluna devam edecektir.Sizlere çok teşekkür ediyorum sizleri Allaha emanet ediyorum dedi.

Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a plaket takdim ederek teşekkür etti.