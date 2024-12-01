Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen akademileri kapsamında 40 şehirde açılan biyografi akademilerinde ilim, irfan, kültür ve sanat alanlarında iz bırakan öncü şahsiyetlerin hikmet dolu hayatları, öğretmenlerle paylaşılacak. "Biyografi akademileri"nde, öncelikle şehrin yetiştirdiği büyük isimler tanıtılacak.ANKARA (İGFA) - Öğretmen akademileri kapsamına eklenen "biyografi akademisi"nin ülke açılışı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun "Taşköprülüzade Ahmed Efendi" konulu ilk dersiyle Kastamonu'da yapıldı.

Kültür tarihinde özel bir yere sahip olan Taşköprülüzade Ahmed Efendi'nin Osmanlı ilim dünyasını ve âlimlerini ele alan "Eşşakaikunnumâniyye UlemâiddevletilOsmaniyye" adlı eseri, Osmanlıda biyografi yazıcılığında çığır açan bir başyapıt olarak değerlendirildi.

Ülke genelinde 40 şehirde açılan biyografi akademilerinde, yaşadıkları şehre değer katan insan hazineleri, geleceğin mimarları öğretmenlerle tanıştırılacak.

"Biyografi akademileri", örnek ve öncü şahsiyetlerin muazzam birikimini geleceğe taşıyacak bir "kültür köprüsü" olacak.

"Biyografi akademileri"nde, her şehirde yetişen öncü şahsiyetlerin hayatları derinlemesine ele alınacak.

Öğretmenlere, bu akademiler aracılığıyla tarihe mal olmuş şahsiyetlerin hayatlarına derin bir yolculuk yapma fırsatı sunulacak. Bu yolculuklardan elde edilen birikimin günümüze uyarlanması ve geleceğe taşınması da önemli bir kazanım olarak görülüyor.

Biyografi akademilerinde, Neşet Ertaş, Özay Gönlüm, Doğan Cüceloğlu, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Velî, Hacı Bayram Veli, Somuncu Baba, Emir Sultan, Süleyman Çelebi, İsmail Hakkı Bursevî, Eşrefoğlu Rumi, Necip Fazıl, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Tevfik İleri, Nuri Killigil, Turgut Cansever, Nurettin Topçu, Fethi Gemuhluoğlu, Ahmet Kabaklı, Teoman Duralı, Fuat Sezgin, Münir Nurettin Selçuk, Âşık Sümmani, Karacaoğlan gibi çok sayıda ilim, irfan ve sanat dünyasının öncü şahsiyetin hayatı ele alınacak.