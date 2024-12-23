1 Ocak 2025 tarihi itibariyle Tapu ve Kadastro Müdürlükleri'nde eski kimliklerle işlem yapılamayacak. Çipli kimlik kartları zorunlu hale getiriliyor.ANKARA (İGFA) - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk gününden itibaren eski tip kimliklerle işlem yapılmayacağını duyurdu.

1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanları kullanılamayacağını belirten müdürlük, işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Uygulamayla işlem hızının da artması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi çipli kimlikler ülke genelinde 2017 yılından bu yana kullanımda.