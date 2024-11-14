Sivas’ta taziyelerde yaşanan yer sorununu çözmek adına Sivas Belediyesi tarafından temin edilen mobil taziye araçları vatandaşların hizmete sunuldu.SİVAS (İGFA) - Pandemi döneminde alınan tedbirler gereği son verilen taziye aracı uygulaması Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un talimatıyla tekrar hayata geçirildi.

Şehirdeki yerli bir firma tarafından hazırlanan taziye araçlarını vatandaşlar ile birlikte inceleyen Başkan Uzun, görevlerinin Sivas’a hizmet etmek olduğuna vurgu yaparak “Söz verdiğimiz gibi 25 adet taziye aracımızı 14 Kasım tarihinde vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Araçlar 18 Kasım Pazartesi gününden itibaren halkımızın hizmetine girecek. İhtiyaç duyulan her alanda hemşehrilerimizin yanında olacağız.” dedi.

Mobil taziye araçları projesinin çalışmalarına 2 ay önce başladıklarını ifade eden Uzun, “İlk başladığımızda hayırsever vatandaşlarımızdan destek talebinde bulunduk. Çok sayıda hayırsever vatandaşımız çalışmaya destek oldular. 25 adet mobil taziye aracını biz Sivas Belediyesi olarak hizmete alacaksak, burada en büyük katkı çok değerli hayırseverlerimize aittir. Mobil taziye araçlarımızın bir kısmını da Belediyemizin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdik. İnşallah 4 gün bu mobil taziye araçlarımızı burada sergileyeceğiz. Pazar günü akşam itibariyle araç parkımıza çekeceğiz. pazartesi günü 18 Kasım tarihi itibariyle hizmete girmeye başlayacak. Bu süreçte emeği geçen ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Mobil taziye araçlarımızın içerisinde ısınmadan tutun, semaverine kadar, mutfağına kadar her şey düşünülmüş, mahallelere gittiğimde bizden en büyük taleplerden birisi mobil taziye araçlarıydı. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız taziyelerini bu araçlarımızda alacaklar. Son günlerde sizlerin de dikkatini çekmiştir. Vatandaşlarımızın bir özelliği var. Hemşehrilerimiz taziyelerini evlerinde alıyorlar, eğer babası veya annesi vefat etmişse baba evinde taziyeleri kabul ediyorlar. Tekrar hayırseverlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Rabbim yapmış oldukları hayırları kabul etsin. Bu 25 adet taziye aracımız yaklaşık 10 Milyon TL'ye mal oldu. Burada da dediğim gibi hayırseverlerimizden tekrar Allah razı olsun. Sivas halkına, kıymetli hemşehrilerimize de hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Taziye araçlarının içerisinde çay ocağı ve yaz-kış hava şartları için ısıtıcı ile klima da bulunuyor. 35 kişinin rahatlıkla taziye verebileceği araçlar, vatandaşların acılı günlerinde kapılarının önünde hazır bulunuyor.

