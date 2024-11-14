Bursa'da yapılan kontrollerde son 1,5 ayda 5 tondan fazla balığa el konuldu.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin ortak çalışması ile balık halinde yapılan denetimler titizlikle uygulamayı sürdürüyor.

Bursa balık halinde, 1 Ekim 2024-14 Kasım 2024 tarihleri arasında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre yapılan kontrollerde 358 nakil aracı denetlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre denetimlerde 20 kişiye toplam 326 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde asgari avlanabilir boydan küçük bin 963 kilogram Barbunya, 2 bin 585 kilogram istavrit, 900 kilogram Lüfer, 35 kg yayın balığına el konuldu.

El konulan su ürünleri ise sosyal yardımlaşma kurumlarına bağışlandı.

Kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, balıkçıların nakil belgesi bulundurma ve asgari balık boyu konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda yetkililer bir kez daha uyardı.