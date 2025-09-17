Sivas Belediyesi, şehrin çehresini değiştirecek dev bir projeyi hayata geçiriyor.

SİVAS (İGFA) - Toplamda 684 bin metrekarelik alana yayılan projenin ilk etabı olan 70 bin metrekarelik bölümde çalışmalar başladı.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte proje alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzun yıllar hayali kurulan projenin ilk etabı, tarihi Eğri Köprü ile Fadlum Irmağı’nın Kızılırmak’a döküldüğü birleşim noktasını kapsıyor.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Uzun, “Tarihi Eğri Köprü ile Fadlum Irmağı’nın Kızılırmak’a döküldüğü bölüm projemizin 1. etabını oluşturuyor. Yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alana bismillah deyip başlıyoruz. Bir kafemiz, yel değirmenimiz, bir ters ev olacak. Sokak lezzetleri alanımızı da buraya taşıyoruz. Tarihi Eğri Köprü’nün olduğu bölgeye bir Meşhurlar Parkı oluşturacağız. Yürüyüş yollarımız olacak, aynı zamanda ikinci etap için de köprü ile bir bağlantı kuracağız.” dedi.

Projenin diğer etaplarına da değinen Başkan Uzun, “Daha sonraki süreçte Bağdat Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı arası ikinci etap, buradan Kayseri karayoluna kadar olan bölüm üçüncü etap, Aksu’nun bitiminden Kızılırmak’a dökülen bölüm ise dördüncü etap olacak. Kızılırmak Projemiz turizm başta olmak üzere şehrimize birçok açıdan büyük bir değer katacak. Şuanda iki ve üçüncü etapta altyapı ve yol çalışmalarımız devam ediyor. Şimdiden şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yakında herkes görecek ki, Kızılırmak Projesi ile Sivas değişiyor, gelişiyor ve güzelleşiyor…” ifadelerini kullandı.

Doğayla uyumlu mimarisi, sosyal ve sportif yaşam alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanları ve dinlenme noktalarıyla dikkat çeken proje, Sivaslıların nefes alacağı modern bir yaşam alanı olacak.