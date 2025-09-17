Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gölcük ve Karamürsel’de kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağı mahalleleri açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü Gölcük’teki kentsel dönüşüm çalışmalarına yenilerini ekliyor. Başkan Doç.Dr. Tahir Büyükakın, ilçedeki dönüşüm çalışmalarının başlayacağı mahalleleri kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Büyükakın, Donanma Mahallesi’ndeki toplam 12.925 metrekarelik alanda bulunan 382 ile Piyalepaşa ile Şehitler Mahalleleri’ndeki (ortak alan) 23.538 metrekarelik alanda bulunan 276 bağımsız birimin dönüştürüleceği müjdesini verdi.

İki mahalledeki dönüşüm yapılacak bağımsız birim sayısı 658 olarak belirlendi.

KARAMÜRSEL’DE İKİ MAHALLE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’de ise 2 mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarının startını verecek. 4 Temmuz Mahallesi’ndeki 21.197 metrekarelik alanda 689, Kayacık Mahallesi’ndeki 29.428 metrekarelik alanda 463 bağımsız birimde dönüşüm yapılacak. Böylece 1.152 bina dönüştürülmüş olacak. Karamürsel, İzmit’ten sonra en çok dönüşümün gerçekleştirileceği ilçe olacak.