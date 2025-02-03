Bu itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye genelinde, Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.ANKARA (İGFA) - Yurdumuz bu hafta itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giriyor.

Ülke genelinde Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10-20 cm’ye ulaşabilir.

3 Şubat Pazartesi (bugün) itibariyle Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek olan yurt genelinde 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor.

Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞABİLİR

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0°C’nin altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre:

• 5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0°C’ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir.

• 6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10-20 cm kar örtüsü oluşabilir.

• 7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.

Buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını önerdi.