Ligin 20 puanlı takımı Osmaniyespor karşısında iyi bir oyun sergileyen Bayburt Özel İdarespor 29. dakikada golü buldu. Devre arasında Eyüpspor’dan transfer edilen Can Bayırkan temsilcimizi 1-0 öne geçiren golü buldu.
7 Ocak Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı temsilcimizin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Demokrat Özgür, Erkan Kırçılı, Mert Altan Çakı üçlüsünün yönettiği maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip beraberlik için bastırdı. 76. dakikada Utku Şen’in attığı gol maça beraberliği getirdi.
90 dakikası 1-1 sonuçlanan maçın uzatma dakikalarında ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Utku Şen kendisinin ikinci golünü 90+3'te atarak karşılaşmanın skorunu belirledi. 2-1 biten maçın ardından Osmaniyespor 23 puana yükselirken temsilcimiz 17 puanda kaldı.