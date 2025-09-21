İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organize ettiği program kapsamında umre ziyareti gerçekleştiren şehit yakınları yurda döndü.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce hiç umre ziyareti yapmamış şehit yakınlarının kutsal topraklardaki ziyareti tamamlayarak yurda döndüğünü duyurdu.

Şehit ailelerinin umre ziyaretini manevi bir destek olarak nitelendiren Bakan Yerlikaya, “Aziz şehitlerimizin emanetleri, Kâbe ve Peygamber Efendimiz’in huzurunda dua etti. Bu dualar, milletimizin en değerli hazinesidir” dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Dualarla uğurladığımız aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri umre ziyaretlerini tamamlayarak yurdumuza döndü. Mekke’de Kâbe’nin huzurunda, Medine’de Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’ın manevi ikliminde ellerini semaya kaldırıp dualar ettiler. Onların gönüllerinden yükselen bu dualar, aziz milletimizin en kıymetli hazinesidir. Rabbim dualarını kabul, ibadetlerini makbul eylesin” ifadelerini kullandı.