Yalova Halk Eğitim Merkezi ve Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Arı Yetiştiriciliği Kursu sona erdi. Programı başarıyla tamamlayan Migros Aile Kulübü'nün 20 kursiyerine Anavarza Bal iş birliğiyle 20 adet arıcılık başlangıç seti hediye edildi.YALOVA (İGFA) - Yalova'da Migros Aile Kulübü’nde kursiyerlere; iş güvenliği, arı yetiştiriciliği, arı hastalık ve zararlıları gibi konularda kapsamlı eğitimler verildi. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerler, arıcılığın tüm aşamalarını öğrenerek kendi üretimlerini yapabilecek donanıma ulaştı.

Arı Yetiştiriciliği Kursu’nu tamamlayan kursiyerlere arıcılık başlangıç seti hediye edildi.

Teslim törenine; Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü İskender Karael , Yalova Tarım ve Orman il Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı, Yalova Altınova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Samet Çiçek, Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Göktürk, Yalova Arıcılar Birliği Başkanı Hakan Gündüz ve Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver katıldı.

Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, doğrudan bal, polen, propolis gibi arı ürünlerinde üretim verimliliğini artırdığını belirterek, biyolojik çeşitliliğin korunması ve gıda güvenliği için büyük değer taşıdığını söyledi. Yalova'nın zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşulları sayesinde arıcılık ve bal üretimi açısından oldukça elverişli bir bölge olduğunu kaydeden Atçı, "Bölgede üretilen doğal ve yüksek kaliteli bal, arıcılığın bölgede daha fazla yaygınlaşmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya kapı aralıyor. Bu sebeple, üretime doğrudan katkı sağlayacak donanıma erişilmesi için üreticilerimize sağlanan destekler ve eğitimler büyük önem taşıyor. Bu değerli projenin paydaşlarına ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver ise konuşmasında, Aile Kulüpleri aracılığıyla sürdürülebilir tarımı desteklemeye ve yerel üretime katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.