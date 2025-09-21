İstanbul’da trafikte ambulanslara yol verilmesi için araç radyoları otomatik olarak kesilecek ve sürücülere “Lütfen ambulansa yol verin” anonsu yapılacak. Uzmanlar, bu iş öncesinde kamu spotları ile yeterince bilgilendirme yapılması ve ondan sonra bu uygulamanın yaygınlaştırılmasından yana.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, İstanbul'da pilot çalışma olarak duyurulan yeni ambulans anons sistemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’da pilot çalışma olarak hayata geçirilmesi anons edilen yeni uygulamaya göre; seyir halinde radyo yayını dinleyen sürücülerin radyolarındaki yayın kesilerek, "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin" anonsları iletileceğini kaydeden Özgür Şener, “Ülkemizde Yol Trafik Güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma, maddi kayıpların önlenmesi için birçok uygulama denenmektedir. Bu uygulamalar, halkın yeteri derecede bilgilendirilmemesi durumunda beklenen faydayı maalesef sağlayamamaktadır.” dedi.

YENİ SİSTEMDEKİ POTANSİYEL RİSKLER NELER?

Bu yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için, tüm taşıt sürücülerinin yeterli seviyede bilgilendirilmesi ve yapacakları sürüş davranışının net bir şekilde tanımlanması gerektiğini dile getiren Özgür Şener, “Ambulans anons sistemi, radyo dinleyen sürücünün radyo yayınını keserek sürücüye bilgi verecektir. Bununla birlikte, taşıtındaki ses-müzik sistemi üzerinden başka bir cihaza veya internete bağlanarak müzik, pod cast, sesli kitap dinleyen sürücülere erişim mümkün olmayacaktır. Radyo yayını dinleyen sürücüler fermuar sistemi için sağa ve sola giderken yayın dinlemeyen sürücüler farklı hareket edebileceklerdir. Büyükşehirlerde ve özellikle de İstanbul trafiğinde yoğun halde sürüşte olan motosiklet, bisiklet, scooter kullanıcıları radyo dinleyememektedirler. Ambulans tarafından yapılan anons ile birlikte otomobil, hafif ticari ve ağır vasıta sürücüleri, ambulansa yol vermek ‘fermuar sistemini uygulamak’ için sağa ve sola hareket ettiklerinde yanlarında bulunan veya arkadan gelen motosiklet, bisiklet, scooter sürücülerine zarar verme potansiyeli oluşacaktır.” dedi.

KAMU SPOTLARI İLE YETERİNCE BİLGİLENDİRME YAPILMALI

Özgür Şener, çalışmalar yapan bir profesyonel olarak çözüm önerisi sundu. Şener, Yol Trafik Güvenliği kapsamında çalışmalar yapan profesyonel olarak tavsiyesinin, ambulans anons sistemi ile birlikte, trafikteki tüm taşıt kullanıcıları ve yayaların ambulans anonsu ve sirenini duyduklarında yapmaları gereken güvenli davranışın belirlenmesi gerektiğini belirten kamu spotları ile yeterince bilgilendirme yapılması ve uygulamanın sonrasında adım adım yaygınlaştırılmasının daha doğru olacağını kaydetti.