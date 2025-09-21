2025 FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası’nın final yarışları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla 20-21 Eylül tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - World RX of Türkiye'de, rallikrosun yıldızları, yarı asfalt yarı toprak parkurda izleyenlere adrenalin dolu mücadeleler izlettiler.

Yarış severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ve drift şovlarıyla renklenen organizasyonda, toplamda 22 bin bilet satışına ulaşıldı.

İki gün süren yarışların sonunda, Johan Kristoffersson kariyerinin sekizinci FIA Dünya Rallikros Şampiyonluğu'nu, geçen yıl olduğu gibi, yine İstanbul'da ilan etti. Euro RX1 kategorisinde Yury Belevskiy, Euro RX3 kategorisinde Joao Ribeiro, sezonu Avrupa Şampiyonu olarak noktaladı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, organizasyonun ardından "Ülkemizde ağırladığımız Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA’nın Asbaşkanı ve diğer üst düzey yöneticileri tarafından sezonun en başarılı rallikros organizasyonu olarak değerlendirilen hafta sonunda dolu tribünler önünde çok çekişmeli mücadeleler izledik. Organizasyona destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, görevlilerimize, medya mensuplarımıza ve iki gün boyunca tribünleri doldurarak heyecanımıza ortak olan tüm seyircilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." açıklamasını yaptı.

World RX1 Sonuçlar - 20 Eylül Cumartesi 1. Johan Kristoffersson - İsveç

2. Niclas Grönholm - Finlandiya

3. Ole Christian Veiby - Norveç

World RX1 Sonuçlar - 21 Eylül Pazar 1. Ole Christian Veiby - Norveç

2. Johan Kristoffersson - İsveç

3. Niclas Grönholm - Finlandiya

Euro RX1 Sonuçlar 1. Damian Litwinowicz - Polonya

2. Tamás Kárai - Macaristan

3. Mika Liimatainen - Finlandiya

Euro RX3 Sonuçlar 1. Rytis Gurklys - Litvanya

2. Nicolas Geleyns - Antigua ve Barbuda

3. Andrea Soza - Portekiz

