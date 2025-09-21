Bursa Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin dördüncü haftasında da galibiyetle sahadan ayrıldı.

BURSA (İGFA) - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin dördüncü haftasında Nilüfer Belediyespor, evinde İstanbul Gençlik Spor Kulübü’nü 35-32 yenerek ligde haftayı kayıpsız tamamladı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde bir galibiyet daha aldı. Ligde ilk üç maçını kazanan Nilüfer Belediyespor, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde oynanan karşılaşmada, İstanbul Gençlik Spor Kulübü’nü 35-32 mağlup etti.

İlk yarıyı 17-20 geride kapatan Bursa temsilcisi, ikinci yarı öne geçmeyi başardı. Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, maçı toplamda 35-32 skorla kazandı.

Ligdeki dördüncü maçını da kazanan Nilüfer Belediyespor, bu galibiyetle birlikte puanını 8’e yükseltti. Bursa temsilcisi bir sonraki hafta deplasmanda Rize Belediyesi Spor Kulübü ile oynayacak. Maç, 24 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’de Yenişehir Spor Salonu’nda yapılacak.