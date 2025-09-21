Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ile birlikte Akçaabat’ta yapımı süren projeleri yerinde inceledi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ile birlikte Akçaabat'ta incelemelerde bulundu.

İlçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in eşlik ettiği heyet ilk olarak, bitme aşamasına gelen ve ekim ayında hizmete açılması planlanan yeni Adalet Sarayı binasını gezdi.

Açılış için geri sayımın başladığı yeni binada yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Başkan Genç, eksiklerin giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gereken tüm desteği vereceklerini belirtti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit eden Başkan Genç ile beraberindeki heyet, Akçakale sahilindeki dolgu alanında yapılması planlanan alt ve üstyapı projelerini detaylı olarak değerlendirdi.

Özellikle sahil şeridinde vatandaşların yaşam kalitesini artıracak düzenlemeler, altyapı güçlendirmeleri, sosyal donatı alanları ve çevre düzenlemeleri masaya yatırıldı. Saha incelemelerinin ardından Başkan Genç ve beraberindeki heyet, bir çay ocağında vatandaşlarla buluştu. Burada, ilçeye yapılan yeni yatırımlar konusunda vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunuldu.